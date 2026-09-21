Следователи проводят проверку по факту гибели 62-летнего мужчины на производстве

В Порховском районе следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели работника на производстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Ранее, в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из помещений растворо-бетонного узла предприятия, занимающегося добычей осадочных горных пород, тела 62-летнего машиниста.

По предварительным данным, работник во время промывки аппаратуры зашел за ограждение безопасности передвижной бетоносмесительной установки, где его зажало между ее металлическими элементами.

На данный момент следователи провели осмотр места происшествия, изъяли техническую документацию, назначили необходимые судебные экспертизы. Также опрашиваются лица, обладающие информацией и проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам процессуальной проверки примут процессуальное решение.