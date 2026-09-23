Гражданина РФ приговорили к 18 годам колонии за госизмену в Пскове

Гражданина РФ, обвиняемого в госизмене, осудили по материалам УФСБ России по Псковской области. Его признали виновным и приговорили к 18 годам в колонии строгого режима, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фотографии и видео предоставлены пресс-службой УФСБ России по Псковской области

Гражданин РФ обвинялся в нарушении, предусмотренном ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (Государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации).

Установлено, что фигурант, являясь сторонником террористической организации, ведущей боевые действия против ВС РФ на территории Украины, инициативно установил связь со Службой безопасности Украины. В дальнейшем, пытаясь нанести ущерб безопасности и обороноспособности России, передал зарубежным спецслужбам в иностранном мессенджере Telegram данные о системе безопасности объекта энергетической инфраструктуры Псковской области, а также информацию о дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации.

Приговором Псковского областного суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Первым апелляционным судом общей юрисдикции в городе Москве вышеуказанный приговор оставлен в силе. Отбывать наказание фигурант будет в колонии строгого режима.