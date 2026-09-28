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Вандалы повредили инфраструктуру возле музыкальной школы в Великих Луках

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В Великих Луках зафиксирован очередной случай повреждения городской инфраструктуры. От рук вандалов пострадала музыкальная интерактивная архитектурная форма, расположенная рядом с Детской музыкальной школой имени М. П. Мусоргского, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

У конструкции вырван один из элементов, в результате чего интерактивная форма перестала работать.

«Подобные объекты устанавливаются в городе для того, чтобы сделать общественные пространства интереснее и комфортнее для жителей, особенно для детей и молодежи. Однако из-за действий отдельных людей городское имущество приходится восстанавливать, а средства, которые могли бы быть направлены на развитие города, — тратить на ремонт поврежденных объектов. Хочется напомнить: городское имущество — это имущество всех жителей. Бережное отношение к нему начинается с каждого из нас», - отметили в администрации.

Также власти южной столицы региона подчеркнули, что информация о повреждении зафиксирована, и выразили надежду, что виновные будут установлены, а музыкальная форма в ближайшее время снова заработает.

Напомним, новые интерактивные формы установили этим летом в сквере возле музыкальной школы имени М. П. Мусоргского и в Петровском парке к 860-летию Великих Лук. 

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