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Мужчина в черной кофте с капюшоном разыскивается в Пскове

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Отделом уголовного розыска УМВД России по Пскову разыскивается Андрей Соловьев, 1978 года рождения. С 24 июля его местонахождение остается не установленным, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: УМВД России по Псковской области

Приметы: на вид около 50 лет, худощавого телосложения, волосы короткие, седые. Был одет в черную кофту с капюшоном, черную кепку, темно-синие джинсы и серые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Соловьева, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 8-911-904-20-78 (отделение розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.

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