Из псковского магазина в один день двое пытались украсть водку и карбонад

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии за сутки пресекли серию краж в областном центре, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы, патрулируя улицы города Пскова, в 13.00 получили информацию, что из магазина на улице Труда поступил сигнал «Тревога». Сотрудники оперативно выдвинулись и по прибытию задержали гражданку 2001 года рождения, которая похитила из торгового зала мясной карбонад.

Около 19.00 в том же магазине гражданин 1976 года рождения совершил кражу водки и был задержан росгвардейцами.

В настоящий момент по данным фактам проводятся проверки.