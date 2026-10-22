Острович спустя более 27 лет получил наказание за изнасилование и убийство

Вынесен обвинительный приговор в отношении мужчины, совершившего убийство более 27 лет назад. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области, жителя Островского района признали виновным по пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием) и части 1 статьи 228 УК РФ (приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере).

Фото и видео: СУ СК РФ по Псковской области

Установлено, что вечером 5 декабря 1998 года острович пришел в гости к потерпевшей под предлогом покупки дома, где изнасиловал ее и убил ножом, нанеся удары в голову и шею. Затем поджег дом и скрылся.

Как сообщили в пресс-службе судов региона, также установлено, что в ноябре 2025 года мужчина незаконно приобрел и хранил наркотик в значительном размере.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей – с осужденного взыскали 1 500 000 рублей в счет компенсации морального вреда.



