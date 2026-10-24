Псковская полиция ищет пострадавших от мошенничества с банковскими картами в Псковском районе

Полиция устанавливает возможных потерпевших от мошеннических действий, связанных с завладением банковскими картами граждан и снятием с них денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Следственный отдел ОМВД России по Псковскому району расследует уголовное дело, возбуждённое по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

По версии следствия, группа лиц по предварительному сговору завладевала банковскими картами граждан, после чего снимала с них денежные средства.

В совершении преступления обвиняется Илья Лащенко, 23 апреля 2000 года рождения. По данным полиции, он мог представляться другими именами.

В настоящее время правоохранители устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и возможных потерпевших.

Граждан, которые пострадали от действий указанного лица или располагают информацией о возможных преступлениях, просят обратиться в полицию по телефонам:

59-33-00 — дежурная часть ОМВД России по Псковскому району;

59-33-10, 8-911-380-44-05 — следственный отдел.