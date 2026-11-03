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Жилой дом горел в Себежском округе из-за неправильной эксплуатации печи

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Неосторожное обращение с огнём и неисправности печного отопления могут привести к пожару. За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировали два возгорания - в Новоржевском и Себежском муниципальных округах, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону.

Фото: Главное управление МЧС Псковской области

Первый пожар произошёл в 16:01 в деревне Большая Слобода Новоржевского округа. Там полностью сгорело бесхозное строение. Предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнём. На месте работали пять пожарных и две единицы техники. 

Второй вызов поступил в 21:40 из деревни Воловники Себежского округа. В жилом доме загорелась комната. Огонь повредил стену. Предположительно, пожар произошёл из-за нарушения правил эксплуатации печи. На место выехали шесть огнеборцев и две единицы техники.

В МЧС напомнили жителям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при обращении с открытым огнём и использовании печей. Также спасатели рекомендуют устанавливать в домах автономные пожарные извещатели. Они помогают обнаружить возгорание на ранней стадии.

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