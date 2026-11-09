Два жилых дома спасли от возгорания в Новом Изборске

Возгорание в жилом доме произошло на улице Парижской Коммуны в деревне Новый Изборск Печорского муниципального округа 8 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 01:57. Жилой дом выгорел изнутри по всей площади. Причина – предположительно, короткое замыкание. Спасены два жилых дома.

Возгорание ликвидировали четыре специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники.