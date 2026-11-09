40-летний мужчина на синем Ford Focus пропал в Пскове

40-летний Владимир Смирнов пропал в Пскове. 6 ноября мужчина уехал на автомобиле Ford Focus синего цвета и не вернулся, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».



Ориентировка: «ЛизаАлерт»

В день исчезновения мужчина был одет в чёрную куртку, зелёные штаны камуфляжной расцветки и бежевые ботинки. При себе у него была чёрная сумка-барсетка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Смирнова или его автомобиля, просят сообщить по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 или 112.