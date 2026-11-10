Дедовичский суд назначил штраф уроженцу Дагестана за аварию с пострадавшим

Дедовичский районный суд рассмотрел административное дело в отношении уроженца Дагестана, который нарушил Правила дорожного движения и причинил вред здоровью средней тяжести пассажиру легкового автомобиля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 3 августа 2026 года мужчина за рулем автомобиля ГАЗ-3302 на 9-ом километре трассы «Дубровка — Дедовичи» выбрал небезопасную скорость, проигнорировал дорожные условия и не уступил дорогу автомобилю Hyundai Solaris при проезде нерегулируемого перекрестка. Водитель ГАЗ допустил столкновение, в результате чего пассажир Hyundai Solaris получил травмы средней тяжести.

Изучив доказательства и выслушав потерпевшую, судья признал водителя ГАЗ-3302 виновным по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ. Суд назначил нарушителю административный штраф в размере 30 000 рублей.