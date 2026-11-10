Великолучанина арестовали за смертельную драку с собутыльником

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области предъявили обвинение 37-летнему жителю Великих Лук в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, вечером 30 октября 2026 года в одной из квартир в Великих Луках обвиняемый и потерпевший распивали спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый несколько раз ударил собутыльника руками и ногами, в том числе по голове. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина впоследствии скончался. 1 ноября тело погибшего обнаружили вблизи одного из городских автосервисов.

По ходатайству следствия суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.