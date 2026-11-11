Два микрорайона Невеля остаются без электричества после аварийного отключения

Крупное аварийное отключение электроэнергии произошло сегодня в Невеле. Электроснабжение центральной части города уже восстановлено, однако без света остаются микрорайоны ПМК и Черёмушки. Об этом сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Энергетики оперативно восстановили электроснабжение в центральной части города. В настоящее время аварийная бригада продолжает работу в микрорайонах, оставшихся без электричества.

Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения.