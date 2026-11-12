Почти 4 млн рублей на ветер: мужчина лишился денег, пытаясь заказать автомобиль из-за рубежа

43-летний житель Вологды стал жертвой интернет-мошенников, когда пытался купить автомобиль за рубежом. Мужчина лишился 3,7 миллиона рублей, но так и не получил машину.

По информации пресс-службы УМВД по Вологодской области, потерпевший нашёл в одном из мессенджеров объявление о подборе и доставке авто из-за границы. Он связался с автором публикации, который пообещал организовать покупку и перевозку машины. Для оплаты собеседник предоставил банковские реквизиты.

Вологжанин перевёл на указанный счёт 3,7 миллиона рублей. После получения денег неизвестный перестал выходить на связь, а автомобиль покупателю так и не пришёл.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас правоохранители ищут причастных к преступлению, пишет Vologda-Poisk.ru

В полиции напоминают: перед покупкой автомобиля через интернет необходимо проверять документы продавца, условия договора и сведения о транспортном средстве. Не стоит переводить крупные суммы незнакомым людям, особенно если они требуют срочно перечислить деньги на счета частных лиц.