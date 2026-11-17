Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Дновском муниципальном округе. По предварительной информации, сегодня в 10:00 на 56‑м километре автодороги «Дедовичи — Дно — Костыжицы» в деревне Большое Тресно 43-летний водитель грузового автомобиля «КамАз» совершил наезд на внезапно выбежавших на проезжую часть десяти овец. Об этом сообщили в УМВД России по Псковской области.

Фотографии: УМВД России по Псковской области

В результате ДТП животные погибли.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.