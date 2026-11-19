35-летняя пассажирка рейса Калининград - Псков устроила скандал на борту самолёта и схватила бортпроводницу за горло. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному Федеральному округу.

Во время полёта жительница Калининграда вела себя агрессивно: выражалась грубой нецензурной бранью, размахивала руками, хватала бортпроводницу за горло и не реагировала на замечания представителя авиакомпании и других пассажиров.

После прибытия самолёта в Международный аэропорт Псков имени княгини Ольги к воздушному судну вызвали сотрудников транспортной полиции. Полицейские доставили нарушительницу в дежурную часть для разбирательства.

В отношении женщины составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).