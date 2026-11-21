Два БПЛА нейтрализовано в небе Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Кроме того, в регионе сохраняются ограничения в работе интернета и сотовой связи.

«Будьте внимательны и осторожны, не приближайтесь к обломкам!» - подчеркнул Михаил Ведерников.

При обнаружении мест падения БПЛА или их фрагментов незамедлительно сообщайте максимально подробную информацию по телефону 112 или 8(8112) 72-52-00.

На данный момент беспилотная опасность в Псковской области отменена.