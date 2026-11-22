Псковский городской суд удовлетворил ходатайство заместителя начальника Псковской таможни об избрании гражданину РФ меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ - контрабанде, то есть незаконном перемещении через государственную границу РФ приобретенных в Республике Беларусь табачных изделий, на сумму более 3,9 миллионов рублей, в целях ее дальнейшей реализации на территории РФ, группой лиц по предварительному сговору.

Своей причастности к расследуемому преступлению подозреваемый не отрицает. В настоящее время проверяется информация о его возможной причастности к совершению аналогичных преступлений.

Подозреваемый заключен под стражу по 19 января 2027 года.