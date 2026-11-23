Гражданина Республики Молдова осудили на 13 лет колонии по материалам УФСБ России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 Уголовного кодекса Российской Федерации (Шпионаж, то есть передача, собирание и хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооружённых Сил Российской Федерации).

Установлено, что фигурант установил отношения конфиденциального сотрудничества с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. По заданию противника он занимался сбором информации в отношении военных объектов Российской Федерации. При этом осуждённый привлекал граждан, не знающих о его шпионской деятельности.

Используя специализированные интернет-ресурсы, он собирал данные о военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, которые в дальнейшем передал украинской стороне.

Приговором Московского городского суда гражданину Республики Молдова назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве приговор оставил в силе. Отбывать наказание фигурант будет в колонии строгого режима.