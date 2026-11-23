Жители Великих Лук, Струг Красных и Бежаниц стали жертвами телефонных и интернет-мошенников. Общая сумма ущерба превысила семь миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, злоумышленники связывались с потерпевшими по телефону и через мессенджеры. Они представлялись менеджерами и предлагали дополнительный заработок в интернете за счёт якобы выгодных инвестиций.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полицейские призвали жителей региона не доверять незнакомцам, которые обещают быстрый и гарантированный доход, не переводить деньги на неизвестные счета и не сообщать посторонним реквизиты банковских карт и коды из СМС. При подозрительных звонках следует сразу прекращать разговор.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что обещания лёгкого заработка могут обернуться потерей всех сбережений.