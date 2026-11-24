Обвинение уроженцу Амурской области 2007 года рождения предъявили в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по региону.

Видео: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Молодого человека подозревают в незаконном использовании оборудования для пропуска телефонного трафика в интересах организованной группы мошенников.

По данным УФСБ России по Псковской области, он получил два SIM-бокса от неизвестного лица. Оборудование он перевозил и устанавливал в арендованных квартирах в Пскове. С его помощью мошенники дистанционно похищали деньги граждан.

Обвиняемый также следил за работой устройств: включал и выключал их, поддерживал подключение к интернету, менял SIM-карты разных операторов. Это позволяло злоумышленникам звонить из-за рубежа, используя российские телефонные номера.

Оперативно-разыскные мероприятия проводили сотрудники управлений ФСБ по Псковской и Амурской областям. Уголовное дело расследуют по части 3 статьи 274.3 УК РФ. Фигуранту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.