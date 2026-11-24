Сотрудники Госавтоинспекции эвакуировали десять человек во время пожара в многоквартирном доме №4 на улице Народной в Пскове. Возгорание произошло в квартире на первом этаже, сообщают в пресс-службе регионального УМВД России.

Видео: УМВД России по Псковской области

Прибыв на место происшествия, сотрудники дорожно-патрульной службы увидели клубы дыма, которые вырывались из квартиры. Оценив обстановку, полицейские решили самостоятельно приступить к эвакуации жильцов.

Сотрудники Госавтоинспекции обходили квартиры на первом и втором этажах, стучали в двери и предупреждали жителей о пожаре. В результате из соседних с горящей квартир удалось вывести десять человек.