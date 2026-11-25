33-летнего жителя Великих Лук обвинили в покушении на убийство сожительницы. Мужчина облил женщину горючей жидкостью и поджёг её во время ссоры на почве ревности, сообщили в следственном управлении СУ СК России по Псковской области.





Видео: СУ СК России по Псковской области / Max

По версии следствия, конфликт между сожителями произошёл 21 ноября в одном из гаражей Великих Лук. В результате женщина получила множественные термические и химические ожоги. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ей оказывают медицинскую помощь.

Мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.