16-летнюю жительницу Пскова приговорили к четырём годам и шести месяцам лишения свободы за покушение на убийство. Девушка склонила 13-летнего подростка из Пермского края к нападению на сверстников. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

Видео: Следком Прикамья / ВК

Как установил суд, в феврале 2026 года несовершеннолетняя, поддерживавшая идеи деструктивного молодёжного движения, через мессенджер Telegram склонила к совершению преступления 13-летнего жителя города Александровска. В результате 19 февраля пострадал его одноклассник. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где ему своевременно оказали квалифицированную помощь.

Девушку задержали на территории Пскова и по ходатайству следствия заключили под стражу. В ходе расследования уголовного дела следователи изъяли мобильные устройства и компьютерную технику, провели 12 судебных экспертиз и допросили более 80 свидетелей.

Суд признал псковичку виновной в покушении на убийство и назначил ей наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Уголовное дело в отношении 13-летнего подростка прекратили, поскольку он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. По решению суда его поместили в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Расследование уголовных дел, возбуждённых по факту происшествия в школе по статьям о халатности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и мошенничестве, продолжается.