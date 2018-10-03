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Протестующие в ингушской столице перешли на другую площадку по согласованию с властями

Участники круглосуточного митинга против соглашения о границе с Чечней в столице Ингушетии Магасе перешли на новое место по согласованию с местными властями, сообщил агентству «Интерфакс-Юг» один из организаторов митинга Муса Мальсагов.

«Активисты перенесли палатки и скамейки с центральной площади Магаса на территорию перед зданием национальной телерадиокомпании "Ингушетия" для проведения санкционированного правительством региона массового мероприятия с 8 по 15 октября. Митинг проходит на центральном проспекте имени Идриса Зязикова», - сказал собеседник агентства.

По его словам, количество участников постоянно меняется, люди отправляются домой, отдыхают, теплее одеваются и приходят опять. На территории организовано горячее питание.

Ранее сообщалось, что в правительстве Ингушетии рассмотрено уведомление о проведении митинга с 8 по 15 октября в Магасе на площади перед зданием местной телерадиокомпании. Акция согласована при условии соблюдения требований федерального и республиканского законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях.

Организатором митинга выступает региональное общественное движение Ингушетии «Советов тейпов ингушского народа».

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.