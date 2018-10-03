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Жириновский упал на инаугурации губернатора Владимирской области. ВИДЕО

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский упал, когда поднимался на сцену во время церемонии инаугурации губернатора Владимирской области, которым стал его соратник по партии Владимир Сипягин. Как пишет РБК, видеозапись инцидента опубликована на YouTube.

На кадрах видно, как Владимир Жириновский споткнулся и упал, поднимаясь на сцену. «С ним все в порядке. Он сейчас участвовал в пресс-подходе, был убедителен и красноречив, как обычно», - прокомментировала инцидент помощница главы Владимирской области Ольга Петрова, сообщает РИА Новости.

Владимир Сипягин стал губернатором Владимирской области после победы во втором туре выборов главы региона. Он получил поддержку 57,03% избирателей, его соперница Светлана Орлова, на момент голосования занимавшая пост губернатора области, получила 37,46% голосов.