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Алексей Кудрин назвал «позорным» уровень бедности в России

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что «позорно» иметь существующий уровень бедности в России при текущих доходах ВВП на душу населения. Об этом глава ведомства сказал в понедельник, 8 октября, выступая в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

«Я бы назвал положительной чертой достаточно смелый план по снижению бедности, который заложен в прогнозе. Такая цель и задачи бюджета есть, и я считаю, что это очень позитивно. Я уже говорил, что такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно при таком уровне доходов ВВП на душу [населения]», - сказал он.

В конце сентября Алексей Кудрин заявил, что в России впервые за 4 года ожидается рост доходов граждан, но уровень бедности остается по-прежнему высоким.

«Уровень бедности остается высоким, 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения имеют доход ниже прожиточного минимума», - уточнял он.

Алексей Кудрин также говорил о том, что в этом году впервые за долгое время стоит ожидать повышения реальных доходов россиян - за 8 месяцев они выросли на 2,6%. Ранее, за последние 4 года, они упали на 11%.