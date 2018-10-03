В России и мире

Путин поделился секретом своей работоспособности

Президент России Владимир Путин на встрече с аграриями в Ставропольском крае раскрыл секрет своей работоспособности. Как сообщает РИА Новости, глава государства вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым посетил яблоневые сады сельхозпредприятия «Рассвет», где их накормили обедом.

Одна из работниц поинтересовалась, как при таком плотном графике Путину удалось выкроить время для обеда с ними.

«Самая лучшая энергетика — это общение с такими людьми, как вы. Я говорю честно, без всякой красовки. Это правда. Когда смотришь на то, что происходит, всегда берутся дополнительные силы. Когда видишь людей, у которых получается, которые дело делают и с результатом таким хорошим. Это и наш тоже результат, поэтому это всегда такой хороший впрыск энергии», — добавил Путин.

Президента и премьера угощали тем же, чем питаются работники «Рассвета»: салатом из свежих помидоров и огурцов, борщом, котлетой с пюре, компотом из яблок и шарлоткой.