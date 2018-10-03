В России и мире

Раскрыты подробности российского военного присутствия в Ливии

Россия в последние месяцы перебрасывала в Ливию военный контингент. Об этом во вторник сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Речь идет о нескольких десятках элитных десантных подразделений. Их перебрасывали в восточную Ливию из подмосковных частей.

РБК также передает слова источника, близкого к ливийским властям, о том, что Россия действительно ведет военную активность в регионе. Союзником Москвы в стране является глава Ливийской национальной армии маршал Халиф Хафтар. Отмечается, что российское присутствие связано с нефтегазовыми интересами.

Как отмечает «Лента.Ру», ранее 9 октября британские спецслужбы сообщили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что Россия направляет в Ливию войска. Утверждалось, что Москва «хочет превратить Ливию в новую Сирию» и взять под контроль крупнейший маршрут нелегальной миграции в Европу.