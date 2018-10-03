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В России и мире

Кокорина и Мамаева могут пожизненно отстранить от футбола‍

09.10.2018 23:22|ПсковКомментариев: 1

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избившие, по сообщениям СМИ, главу департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора ФГУП «НАМИ» (разработчик президентского лимузина Aurus) Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, могут быть пожизненно отстранены от футбола, сообщает Р-Спорт.

Согласно статье 10 дисциплинарного регламента РФС, Кокорину и Мамаеву могут запретить осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, или запретить посещать стадион.

Руководство Российской премьер-лиги тем временем намерено обратиться к Российскому футбольному союзу с просьбой рассмотреть инцидент с участием Кокорина и Мамаева в комитете по этике РФС и дать соответствующую оценку их поведению. Об этом ранее заявил глава РФПЛ Сергей Прядкин.

Как сообщалось ранее, в понедельник 8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили человека в одном из московских кафе. Пострадавшим оказался глава департамента Минпромторга Денис Пак. У него диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы. Кроме Пака, в драке пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» (разработчик президентского лимузина Aurus) Сергей Гайсин.

Руководство футбольных клубов подтвердило участие в инциденте своих игроков и осудило их поведение.

Позже стало известно, что за несколько часов до драки в кафе Кокорин и Мамаев избили человека на парковке у гостиницы «Пекин».

Полиция изучает данные по обоим инцидентам.

Источник: Псковская Лента Новостей
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