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Следователя по особо важным делам застрелили в Подмосковье

Следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина застрелена около своего дома в Красногорском районе Подмосковья. Об этом в среду, 10 октября, сообщила ТАСС представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

«10 октября, около 7:00, неизвестный произвел выстрел в вышедшую из подъезда дома в поселке Архангельское Красногорского района женщину. От полученного огнестрельного ранения в шею потерпевшая скончалась», - сообщила она.

По словам Врадий, жертва - действующий сотрудник полиции в звании подполковника, старший следователь по ОВД следственной части следственного управления УТ МВД по ЦФО. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящее время на месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов, уточняются обстоятельства происшествия. Между тем, как отмечает РЕН ТВ, старший следователь уже пережила одно покушение в ночь на 14 января. Кроме того, злоумышленники ранее подожгли автомобиль Шишкиной.