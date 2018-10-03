В России и мире

Анонсирована встреча Путина и Трампа в Хельсинки

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести встречу в начале 2019 года. Переговоры могут пройти в Хельсинки на Арктическом саммите, сообщает «Росбалт» со ссылкой на Bloomberg.

По данным СМИ, Трамп пока не определился с участием в Арктическом саммите, но планирует это сделать после промежуточных выборов в США, которые пройдут 6 ноября.

Даты для проведения саммита будут известны позднее, не исключается, что мероприятие может пройти в том числе в день святого Валентина в феврале.

Председательствовать в совете в период в 2017-2019 годах будет Финляндия. Она возьмет на себя решение ряда организационных вопросов.

Напомним, впервые Путин и Трамп встречались 16 июля в Хельсинки.