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Кокорин и Мамаев отправлены в СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев явились в отделение полиции для дачи показаний в деле о нападении на чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Оба игрока отправлены в СИЗО на 48 часов.

Вначале московская полиция возбудила по факту конфликтов с участием футболистов П.Мамаева и А.Кокорина уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ - максимальный срок наказания два года заключения).

Один из них произошел у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой. Вторая драка произошла в кафе «Кофемания» в центре Москвы, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Оба инцидента запечатлены камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.