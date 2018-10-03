В России и мире

Актер из сериала «Глухарь» повесился в СИЗО

Актер Михаил Фатеев, обвиненный в совращении подростка в интернете, повесился в столичном СИЗО-3, передает Telegram-канал Mash.

3 октября Кунцевский районный суд арестовал Фатеева сроком до 30 ноября. 44-летнему актеру были предъявлены обвинения по статьям «развратные действия» и «распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации».

По данным следствия, в июле Фатеев вел интимную переписку в интернете с 14-летним подростком, слал ему порнографические изображения и предлагал встретиться лично, чтобы продолжить общение.

Михаил Фатеев снимался в сериалах «Глухарь», «На углу у Патриарших», «Марш Турецкого» и других.