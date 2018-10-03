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В результате столкновения автобуса и грузовика в Чувашии погибли 12 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и грузовика в Чебоксарском районе Чувашии погибли 12 человек, ещё 19 пострадали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Столкнулись грузовик и пассажирский Fiat, который следовал из Канаша в Москву», — приводит «Интерфакс» сообщение МВД.

Отмечается, что ДТП произошло около 19:10 мск в Чебоксарском районе республики.

По данным МВД, причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу.

В МЧС уточнили, что авария произошла на 647-м километре трассы М7.