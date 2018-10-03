В России и мире

Почта России ускорит отправку посылок через eBay

Почта России договорилась с платформой электронной коммерции eBay. Договорённость поможет проще и быстрее доставлять посылки из интернет-магазина, передаёт ТАСС.

В рамках партнёрства сервис otpravka.pochta.ru будет интегрирован с личным кабинетом на eBay. Российские пользователи, покупающие и продающие товары на американской площадке, получат возможность упрощённого оформления отправлений и контроля за посылками.

Экспортёры смогут оплачивать отправления онлайн, а также отправлять посылки за границу без очередей, говорится в заявлении Почты России.

Замгендиректора Почты России по посылочному бизнесу Сергей Малышев уверен, что по итогам года объём почтового экспорта значительно вырастет.

«Наше партнёрство с eBay станет эффективным инструментом для российских предпринимателей для развития международных каналов продаж», — отметил Малышев. Гендиректор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов заявил, что 25 тыс. российских продавцов на eBay смогут быстрее отправлять посылки по всему миру.