В России и мире

NASA прокомментировало инцидент с «Союз-МС-10»

Представитель NASA Кэтрин Хамблтон со ссылкой на руководителя управления Джима Брайденстайна заявила, что приоритет и для их организации, и для Роскомоса - обеспечение безопасности космонавтов и выяснение причин аварии.

«Ник Хейг и Алексей Овчинин находятся в хорошем состоянии после сегодняшнего прерванного запуска. Они будут доставлены в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке. Будет проведено тщательное расследование причин инцидента. Команда NASA внимательно следит за ситуацией и тесно сотрудничает с Роскосмосом для обеспечения безопасного возвращения экипажа. Безопасность экипажа является высшим приоритетом», — сообщила она «Известиям».

Специалист Виктор Волчков, работавший над созданием двигателей системы аварийного спасения (САС) корабля «Союз-МС-10», рассказал «Известиям», как именно технология спасла космический аппарат от аварии.

«По нашей информации, впервые в истории космонавтики сработали четыре аварийных двигателя на головном обтекателе, который еще не успел отделиться. Они были предназначены именно для таких ситуаций. Эти четыре двигателя увели корабль с космонавтами в сторону. Хотя, конечно, для подробного разбора этой ситуации свои выводы должна предоставить комиссия по разбору полетов», — сказал Волчков.

По версии Виктора Волчкова, семитонный корабль вместе с обтекателем был отброшен в сторону со скоростью 100 метров в секунду (360 км в час) при срабатывании аварийных двигателей. За две секунды корабль отлетел от ракеты на расстояние в 125 метров. Что касается причины запуска аварийной системы, — с ней будет разбираться специальная комиссия, которая проведет тщательное расследование.

В Минобороны «Известиям» подтвердили, что поисково-спасательная операция прошла штатно, практически как на учениях.