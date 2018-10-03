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Предприниматель-единоросс не нашел поддержки у Путина и попросил о помощи Трампа

Американского президента призвал на защиту своего бизнеса член «Единой России»​, хозяин придорожного кафе и в Ленинградской области. Как сообщает 47news, 10 октября он разместил на своем заведении плакат с надписью «Трамп помоги! Дорожники уничтожают бизнес двух предпринимателей!».

По словам предпринимателя, в результате реконструкции моста на трассе А-114 он и еще один частный предприниматель лишились нормального подъезда к своим объектам. «Я не против развития дорожной сети, но должна быть адекватная компенсация», - считает Сергей Кафорин.

Он рассказал, что писал обращения и жалобы во все инстанции, вплоть до Владимира Путина, но ничего не помогла. Выяснение отношений с ФКУ Упрдор «Северо-Запад», непосредственным заказчиком работ, тоже ни к чему не привело.

«Строительство съезда к кафе не предусмотрено, а сохранение существующего примыкания невозможно. Ранее существовавшее примыкание к федеральной автомобильной дороге А-114 не отвечало требованиям нормативной документации», - отмечают в Упрдоре, ссылаясь на решение Главгосэкспертизы и ГОСТы. В казенном учреждении также подчеркнули - ранее существующий съезд с трассы был несогласованным и несанкционированным.

Сам предприниматель считает, что дорожники лукавят.

Несмотря на то, что Сергей Кафорин был и является членом волховского отделения «Единой России», обращение к западному политику пока не подвергнуто осуждению со стороны партийцев. «Хотел привлечь внимание федеральных чиновников. Ну, а к кому еще обращаться?» - риторически высказался предприниматель.

Фото: паблик «Новая Ладога new», «ВКонтакте»