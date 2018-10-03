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Путешественники назвали лучшие музеи мира

Сайт TripAdvisor опубликовал рейтинг лучших музеев планеты. На первое место путешественники поставили Музей Орсе в Париже, сообщает ТАСС.

Орсе - один из крупнейших музеев в мире. В его коллекцию входит европейская живопись и скульптура 1850-1910 годов. Он является третьим по популярности музеем французской столицы.

Второе место занял Метрополитен-музей в Нью-Йорке - крупнейший художественный музей в США. За ним следует Национальный мемориал и музей памяти 9/11, посвященный памяти жертв теракта 11 сентября 2001 года.

В десятку также вошли Британский Музей в Лондоне, музей Прадо в Мадриде, музей Акрополя в Афинах, Лувр в Париже. Всего в списке насчитывается 25 мест. Среди них есть и петербургский Эрмитаж. Он занимает 15 строчку рейтинга.

Ранее в этот же день эксперт по путешествиям Лиззи Пук составила список лучших мест, куда может съездить турист в одиночку.