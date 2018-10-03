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Российскую деревню возродят 1,9 трлн рублей из общего бюджета – академик РАН

Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, академик РАН Владимир Кашин считает, что АПК не должен довольствоваться тем процентом, которые выделяются на его развитие. По его словам, из 7,6 трлн рублей, направляемых на социальную составляющую, 1,9 трлн необходимо отдать на возрождение села. Об этом заявил на конференции в рамках Золотой Осени, передает The DairyNews.

«Мы имеем максимум 1,5% расходной части бюджета на все многострадальное село и категорически не согласны с этой цифрой. За шесть лет нас обобрали почти на полмиллиарда по изначальному паспорту нашей программы, кто дал право вести себя так вольно экономическому блоку в решении продовольственной проблемы? Почему наука в этом плане сера и молчалива? Мы не слышим системных выступлений по поводу решения проблемы. Мы за то, чтобы каждый рубль использовался эффективно. В среду мы будем защищать наши интересы по этой и ближайшей трехлетке», - высказался Владимир Кашин.

По его мнению, 1,9 трлн рублей нужно направить на сельские дороги, жилье, школы, новые производственные центры. «Сейчас наши деревни в большом упадке. Мы должны аргументировано, системно и доказательно подойти к спасению деревень, национальная и культурная идентичность страны без них будет уничтожена», - заключил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам.