В России и мире

Злостных клеветников в России будут наказывать строже

В Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, которые вводят ответственность за отказ выполнять судебное предписание о запрете на распространение незаконных или недостоверных сведений. Или нежелание дать опровержение по требованию суда, уточняет «Российская газета».

Не секрет, что сегодня вполне реально добиться, чтобы суд обязал того, кто выкладывает в Сеть откровенную ложь, опровергнуть неправду. И также реально, что такое решение этот гражданин или организация проигнорируют и продолжат поливать грязью просто так или за деньги. Причем под прицелом оказываются как известные люди - политики, артисты, публичные личности, так и никому не известные рядовые граждане, которые кому-то не понравились и их начали травить.

Теперь заядлым клеветникам грозят штрафы. Для рядовых граждан - до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц - 50 тысяч рублей. Фирма или компания заплатит до 200 тысяч рублей.

При невыполнении повторного требования размер штрафа для граждан будет 25 тысяч рублей, для должностных лиц - до 50 тысяч рублей. Но тут добавится возможный административный арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов. Для юридических лиц штраф останется прежним - до 200 тысяч рублей.

Еще одна законодательная новация, вступившая в силу 13 октября, устанавливает уголовную ответственность за злостное неисполнение судебных решений, которые обязывают прекратить распространение вранья или дать опровержение недостоверной информации. Собственно, статья об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда в Уголовном кодексе уже есть - статья 135 «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Новый закон предусматривает не только «материальные» изменения в этой статье. Изменения предполагают уголовную ответственность, если человек не понял первого предупреждения. Такие «непонимающие» будут наказаны «за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению лицом, которое уже подвергалось административному наказанию за неисполнение требований прекратить распространение информации и опровергнуть ранее распространенные данные в срок, вновь установленный приставом после наложения штрафа».

Новый закон предлагает на выбор судьи различные санкции. Минимальное наказание - от штрафов до 50 тысяч рублей или обязательных работ до 240 часов до исправительных работ до одного года или арест до трех месяцев. Самый суровый вариант - лишение свободы до одного года.

«К разработке такого законопроекта нас подтолкнули сегодняшние реалии, которые позволяли ответчикам не исполнять законные решения судов в части удаления информации, в части публикации опровержений и так далее. То есть люди фактически были ущемлены в защите своих прав. Тратили время и деньги на судебные издержки, однако исполнительный лист был в этой части не обязателен к исполнению ответчиком, поскольку штраф в 2 тысячи рублей никого не пугал», - прокомментировал Сергей Боярский, зампред Комитета Государственной Думы, один из авторов законопроекта.