Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Квартиры на любой вкус
Истории успеха
Как не замерзнуть на рыбалке
Госуслуги онлайн ИНФОГРАФИКА
Уголовное преследование прекратить!
«CONCORD ORCHESTRA»: 15 октября в Пскове
«Лесной оазис»: Счастье в мелочах
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 03.10.2018 16:100 Виновник инцидента на Васильевском спуске добровольно сдался полиции 13.10.2018 09:454 Злостных клеветников в России будут наказывать строже 12.10.2018 22:0521 Российскую деревню возродят 1,9 трлн рублей из общего бюджета – академик РАН 12.10.2018 21:420 Путешественники назвали лучшие музеи мира 12.10.2018 20:1716 Предприниматель-единоросс не нашел поддержки у Путина и попросил о помощи Трампа 12.10.2018 16:275 Сотрудник АВТОВАЗа в одном из цехов открыл нелегальную ферму для майнинга
 
 
 
Самое популярное 10.10.2018 11:45226 Новая кровь 11.10.2018 13:36182 Стало известно имя заместителя губернатора Псковской области по экономике и инвестициям 11.10.2018 14:3441 Из-за задолженности в 2 рубля псковичу наложили арест на все имущество 11.10.2018 06:5694 Татьяна Баринова, вероятно, покинет пост начальника финансового управления Псковской области 11.10.2018 16:0615 Разрушение «Союза» показали на видео
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Злостных клеветников в России будут наказывать строже

13.10.2018 09:45|ПсковКомментариев: 4

В Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, которые вводят ответственность за отказ выполнять судебное предписание о запрете на распространение незаконных или недостоверных сведений. Или нежелание дать опровержение по требованию суда, уточняет «Российская газета».

Не секрет, что сегодня вполне реально добиться, чтобы суд обязал того, кто выкладывает в Сеть откровенную ложь, опровергнуть неправду. И также реально, что такое решение этот гражданин или организация проигнорируют и продолжат поливать грязью просто так или за деньги. Причем под прицелом оказываются как известные люди - политики, артисты, публичные личности, так и никому не известные рядовые граждане, которые кому-то не понравились и их начали травить.

Теперь заядлым клеветникам грозят штрафы. Для рядовых граждан - до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц - 50 тысяч рублей. Фирма или компания заплатит до 200 тысяч рублей.

При невыполнении повторного требования размер штрафа для граждан будет 25 тысяч рублей, для должностных лиц - до 50 тысяч рублей. Но тут добавится возможный административный арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов. Для юридических лиц штраф останется прежним - до 200 тысяч рублей.

Еще одна законодательная новация, вступившая в силу 13 октября, устанавливает уголовную ответственность за злостное неисполнение судебных решений, которые обязывают прекратить распространение вранья или дать опровержение недостоверной информации. Собственно, статья об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда в Уголовном кодексе уже есть - статья 135 «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Новый закон предусматривает не только «материальные» изменения в этой статье. Изменения предполагают уголовную ответственность, если человек не понял первого предупреждения. Такие «непонимающие» будут наказаны «за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению лицом, которое уже подвергалось административному наказанию за неисполнение требований прекратить распространение информации и опровергнуть ранее распространенные данные в срок, вновь установленный приставом после наложения штрафа».

Новый закон предлагает на выбор судьи различные санкции. Минимальное наказание - от штрафов до 50 тысяч рублей или обязательных работ до 240 часов до исправительных работ до одного года или арест до трех месяцев. Самый суровый вариант - лишение свободы до одного года.

«К разработке такого законопроекта нас подтолкнули сегодняшние реалии, которые позволяли ответчикам не исполнять законные решения судов в части удаления информации, в части публикации опровержений и так далее. То есть люди фактически были ущемлены в защите своих прав. Тратили время и деньги на судебные издержки, однако исполнительный лист был в этой части не обязателен к исполнению ответчиком, поскольку штраф в 2 тысячи рублей никого не пугал», - прокомментировал Сергей Боярский, зампред Комитета Государственной Думы, один из авторов законопроекта.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
 

 
опрос
В чем вы видите главную пользу от проведения в 2019 году XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове?
В опросе приняло участие 482 человека
13.10.2018, 10:330 Жители Псковской области попали в список самых недовольных клиентов банков 13.10.2018, 10:075 Свыше 700 НКО Псковской области примут участие в выборе нового имени для псковского аэропорта 13.10.2018, 09:454 Злостных клеветников в России будут наказывать строже 13.10.2018, 09:240 Президент России назначил председателей трех судов в Псковской области
13.10.2018, 09:0112 Кадыров готов устроить Кокорина и Мамаева в ФК «Ахмат» 12.10.2018, 22:0521 Российскую деревню возродят 1,9 трлн рублей из общего бюджета – академик РАН 12.10.2018, 21:420 Путешественники назвали лучшие музеи мира 12.10.2018, 21:1514 Минэкономразвития уточнило прогноз по инфляции на 2018 год
12.10.2018, 20:494 В России ужесточили процедуру восстановления водительских прав 12.10.2018, 20:322 Псковская Лента Новостей завоевала «серебро» на окружном этапе Всероссийского конкурса «СМИротворец» 12.10.2018, 20:1716 Предприниматель-единоросс не нашел поддержки у Путина и попросил о помощи Трампа 12.10.2018, 19:551 Традиционный «День призывника» прошел в Псковском районе
12.10.2018, 19:324 20 тонн говяжьих языков с двойными этикетками вернули из Псковской области в Италию 12.10.2018, 19:1621 Иностранные инвесторы начали отказываться от России 12.10.2018, 18:571 В Красногородске будут судить двух мужчин за кражу 370 кг металлолома 12.10.2018, 18:4615 Для строительства новой школы в Дно нужно больше рабочих и электроэнергии
12.10.2018, 18:3419 Я покрылся инеем и дрожал весь полет - Антон Минаков вспомнил времена, когда был единственным пассажиром самолета из Пскова в Москву 12.10.2018, 18:3138 «Акценты» Донецкого: Свежие лица, гумус в Детском парке и «такой футбол нам не нужен» 12.10.2018, 18:238 В Пскове открылся офис проекта «Великие имена России» 12.10.2018, 18:110 Отборочный тур премии в области культуры и искусства «Будущее России» пройдет в Великих Луках 24 ноября
12.10.2018, 18:020 Тепло и без осадков пройдет суббота в Псковской области 12.10.2018, 18:0077 24/365, или Год Ведерникова 12.10.2018, 17:503 Ресторан «Инжир» приглашает провести грядущие выходные незабываемо 12.10.2018, 17:401 Переход на зимнюю форму в Псковском филиале Академии ФСИН отметили строевым смотром
12.10.2018, 17:2516 ОНФ добивается ликвидации стихийных свалок в привокзальном районе Пскова 12.10.2018, 17:162 Популяризацию культурного и исторического наследия и развитие туризма обсуждают на Международной конференции в Пскове 12.10.2018, 17:060 В ближайшее время будет объявлен аукцион по выбору подрядчика на капремонт Дновской больницы 12.10.2018, 16:560 Сотрудники Росреестра и власти Пскова обсудили вопросы реализации федерального градостроительного законодательства
12.10.2018, 16:5119 Интерактив: Тротуар не убирается уже более месяца! 12.10.2018, 16:275 Сотрудник АВТОВАЗа в одном из цехов открыл нелегальную ферму для майнинга 12.10.2018, 16:200 Середкинская школа стала победителем конкурса «Расскажи о своем музее» в северной зоне Псковской области 12.10.2018, 16:110 На месяц раньше срока откроется демонстрационный парк на островском крепостном валу
12.10.2018, 15:546 Псковский приют для животных приглашает на День открытых дверей 12.10.2018, 15:4814 Фотофакт: Ни подъехать, ни в туалет сходить 12.10.2018, 15:441 ПсковГУ отметит 7-летие 12.10.2018, 15:400 Учащиеся Новоизборской школы стали участниками нового профсоюзного социального проекта «Культурный дневник школьника»
12.10.2018, 15:2912 Лев Шлосберг о выборах, перспективах псковского «Яблока» и кадровых изменениях в администрации области 12.10.2018, 15:237 Имитированные крабовые палочки и рыбное филе задержаны в Псковской области 12.10.2018, 15:122 Интерактив: Разметка на автодороге между Черехой и Соловьями 12.10.2018, 15:0811 В Красногородском районе в суд направлено дело в отношении отца, который похитил велосипед сына
12.10.2018, 14:590 Псковские лицеисты узнали об опасности поражения электрическим током 12.10.2018, 14:5510 Зима в России в этом году не будет суровой - Гидрометцентр 12.10.2018, 14:492 Отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову переехал на улицу Некрасова 12.10.2018, 14:443 Любителя коньяка задержали росгвардейцы за кражу из магазина в Пскове
12.10.2018, 14:240 Полистовский заповедник разыгрывает экскурсии в соцсетях 12.10.2018, 14:237 Увеличить объем затрат на покос травы и борьбу с борщевиком в Пскове предложил Сергей Гаврилов 12.10.2018, 13:571 Музей-заповедник «Михайловское» приглашает поклонников современного театра на «променад-спектакли» 12.10.2018, 13:535 Российская компания автоматизировала систему регистрации проституток в Германии
12.10.2018, 13:480 Сезон органных концертов 2018 года в Печорах завершится 14 октября 12.10.2018, 13:410 13 и 14 октября временно закроют движение автотранспорта по ул. Гражданской 12.10.2018, 13:4034 В Саратовской области уволили министра, которая заявила, что на 3,5 тыс. рублей можно прожить 12.10.2018, 13:391 Псковский театр драмы представляет тизер спектакля «Таланты и поклонники». ВИДЕО
12.10.2018, 13:2644 Интерактив: Самозахват парковки общего пользования 12.10.2018, 13:2014 Арт-директор Псковского драмтеатра поддержал дискуссию о голой заднице в «Ревизоре» 12.10.2018, 13:090 Студенты ВЛГАФК успешно выступили на юбилейном слете спортивных вузов в Сочи 12.10.2018, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Урбаноиды»
12.10.2018, 12:595 Псковская Кадастровая палата рекомендует получать выписки из ЕГРН в МФЦ на основе электронного документа 12.10.2018, 12:520 Псковичей ждут скидки в магазине мебельной фурнитуры «Глэдис» 12.10.2018, 12:4926 Антон Минаков: Изменения в администрации Псковской области налицо, но к чему они приведут, не знает никто 12.10.2018, 12:4229 Два кольца и конец аллеи парламентаризма. Чего ждать от реконструкции улицы Поземского?
12.10.2018, 12:2414 Артем Васильев пройдет собеседование у Владимира Жириновского на пост лидера псковских либерал-демократов 12.10.2018, 11:470 Псковичи могут зарегистрировать свою недвижимость на сайте Росреестра 12.10.2018, 11:4627 Названа еще одна возможная причина аварии «Союза» 12.10.2018, 11:463 «Урбаноиды»: Псковская практика перезонирования в обход Генплана
12.10.2018, 11:370 Ozon получил лицензию на фармацевтическую деятельность 12.10.2018, 11:331 В Великих Луках задержали 19-летнего парня, который побил 28-летнего 12.10.2018, 11:283 Лидер псковских либерал-демократов Антон Минаков станет гостем программы «Гайд-парк» 12.10.2018, 11:1613 Надо ли сейчас клеить знак «Шипы» на авто?
12.10.2018, 11:101 Военно-патриотическая  игра «Зарница» пройдет в Великих Луках 12.10.2018, 11:0718 В Пскове проходит окружной этап Всероссийского конкурса «СМИротворец-2018» 12.10.2018, 11:014 На два года отправится в колонию-поселение житель Ленобласти за смертельное ДТП в Стругах Красных 12.10.2018, 10:4660 Россиянам предложили оплачивать долги соседей за услуги ЖКХ
12.10.2018, 10:444 VIII Псковские международные краеведческие чтения открылись в ПсковГУ 12.10.2018, 10:382 Псковичи смогут привиться от гриппа у торгового центра на улице Фабрициуса 12.10.2018, 10:323 В Великих Луках женщина ударила ножом сожителя в ходе конфликта 12.10.2018, 10:261 100 лет со Дня образования кадровой службы в системе МВД отметили в Псковском линейном отделе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.