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Армен Джигарханян госпитализирован в пятый раз с начала года

Народный артист СССР Армен Джигарханян вновь госпитализирован, он помещен в одну из больниц в Москве, его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС его адвокат Евгений Парфенов. С начала года это пятая госпитализация артиста.

«Накануне Армен Борисович Джигарханян был госпитализирован в одну из столичных больниц. Его состояние оценивается медиками как средней тяжести, но стабильное», - сказал защитник. Он не уточнил диагноз артиста, сославшись на врачебную тайну.

Джигарханян по состоянию здоровья не сможет участвовать в намеченном на 22 октября судебном заседании по уголовному делу бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. «Ранее нами неоднократно предоставлялись в суд документы о невозможности участия в процессе Армена Борисовича», — подчеркнул Парфенов, попросив журналистов «не штурмовать» артиста.

Брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской был расторгнут в конце января. В октябре прошлого года артист утверждал, что его жена, которая младше его на 50 лет, специально выставляла его больным, чтобы захватить Московский драматический театр. Против Цымбалюк-Романовской возбуждено уголовное дело по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). По версии следствия, женщина распространяла в прессе информацию о личной и семейной жизни с Джигарханяном без его согласия.

83-летний Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Известен по ролям в фильмах «Здравствуй, это я!», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Город Зеро», «Паспорт», «Цареубийца». Народный артист СССР, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета Армении.