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Навальный вышел на свободу

Российский оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу. Он покинул спецприемник рано утром после 50 суток ареста.

«Всем привет. Я скучал по вам», — написал политик в твиттере, приложив фотографию, на которой он выходит из ворот.

«За те 50 дней, что я здесь сидел, мы увидели еще много доказательств того, что этот режим окончательно деградировал: от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли», — сказал Навальный, встречавшим его у спецпиемника.

Как отмечает радио «Эхо Москвы», в конце августа оппозиционер получил 30 суток за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла еще в январе. Когда 24 сентября он вышел на свободу, его тут же снова задержали еще на 20 суток, на этот раз за организацию несанкционированного митинга 9 сентября в Москве.