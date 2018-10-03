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В Киеве полиция помешала радикалам снести памятник генералу Ватутину

В Киеве произошла потасовка между полицией и радикалами, которые попытались снести памятник генералу Ватутину в Мариинском парке, передает РИА Новости.

Несколько десятков украинских националистов пришли к памятнику с лестницей и молотками. Однако несколько сотен полицейских оцепили монумент и не дали им добраться до него. Завязалась непродолжительная драка, однако пострадавших и задержанных нет.

Позже радикалы забросали памятник яйцами.

Монумент Ватутину уже подвергался нападениям радикалов. В апреле националисты из организации С14 облили его краской, а затем устроили потасовку с депутатом Юрием Бойко.