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В России и мире

В Киеве полиция помешала радикалам снести памятник генералу Ватутину

14.10.2018 13:56|ПсковКомментариев: 1

В Киеве произошла потасовка между полицией и радикалами, которые попытались снести памятник генералу Ватутину в Мариинском парке, передает РИА Новости.

Несколько десятков украинских националистов пришли к памятнику с лестницей и молотками. Однако несколько сотен полицейских оцепили монумент и не дали им добраться до него. Завязалась непродолжительная драка, однако пострадавших и задержанных нет.

Позже радикалы забросали памятник яйцами.

Монумент Ватутину уже подвергался нападениям радикалов. В апреле националисты из организации С14 облили его краской, а затем устроили потасовку с депутатом Юрием Бойко.

Источник: Псковская Лента Новостей
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