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Резкий рост цен на бензин в 2019 году прогнозирует Счетная палата

Повышение акцизов на топливо в России с 1 января 2019 года может привезти к новому резкому скачку розничных цен на бензин, говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета 2019-2021 годы, сообщает ТАСС.

«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», - говорится в документе.

При этом снижение акцизов на бензин с 1 июля позволило лишь незначительно понизить розничные цены в июле-августе - на 0,2% и 0,3% соответственно. Этого, по мнению Счетной палаты, было «недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года».