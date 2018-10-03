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Шоу «Замуж за Бузову» закончилось, телеведущая сказала «Да» бизнесмену из Суздаля

Фото: Instagram @zabuzovy

Телешоу «Замуж за Бузову», стартовавшее в августе этого года закончилось - телеведущая Ольга Бузова разрешила сыровару Денису Лебедеву надеть на свой безымянный палец кольцо.

Как сообщает Пятый канал, свой выбор теледива объяснила тем, что он «достойный мужчина с чувством юмора». В Instagram Бузова и Лебедев выразили благодарность телеканалу, соединившему их сердца, однако от каких-либо комментариев по этому поводу парочка «влюбленных» отказалась.

Ранее Пятый канал опубликовал видео интервью Ольги Бузовой, в котором светская львица рассказывает о проблемах общения с противоположным полом.