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Мать Кокориных попросила вместо тюрьмы прилюдно их наказать

15.10.2018 21:39|ПсковКомментариев: 31

Мать Александра и Кирилла Кокориных заявила, что готова поменяться с ними местами и принять вместе с сыновьями публичное поругание в связи с драками сыновей.

«Я готова с ними выйти на Красную площадь, и пусть приедет вся страна, все, кто негодует, ударят нас, побьют, но не нужно закрывать их от общества», - сказала женщина в понедельник в эфире телеканала Россия-1 (ВГТРК).

По ее словам, в драке Кокориных с федеральными чиновниками имела место провокация. «Когда смотришь видео без звука и не понимаешь, что происходит, - это шок. Но там была провокация. В мужской компании заведено, что когда тебя оскорбляют, ты отвечаешь», - сказала мать арестованных братьев.

Как отмечает «Интерфакс», Тверской суд Москвы 11 октября отправил под арест футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также младшего брата Кокорина Кирилла до 8 декабря. Все трое подозреваются в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ).

В пятницу, 12 октября, на аналогичный срок под арест был отправлен еще один фигурант дела - Александр Протасовицкий, подозреваемый только в хулиганстве.

В уголовном деле речь идет о двух драках с участием Кокорина и Мамаева, которые произошли утром 8 октября в Москве. Одна из них началась у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Вторая потасовка случилась в «Кофемании» на улице Большой Никитской - в ней травмы получили федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. Оба инцидента, запечатленные камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.

Источник: Псковская Лента Новостей
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