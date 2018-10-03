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Православные россияне больше не смогут молиться на горе Афон - РПЦ

Православные россияне больше не смогут молиться на горе Афон, заявили в РПЦ. Верующие в целом не смогут участвовать в богослужениях в храмах Константинопольского патриархата, сообщили в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В Русской православной церкви пояснили, что это последствия разрыва отношений с Константинопольским патриархатом, передает радио «Эхо Москвы».

Решение о разрыве было принято сегодня на заседании Священного Синода в Минске. Причиной стало намерение Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской православной церкви.