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Эксперты сообщили, чем на самом деле страшна планета Нибиру

Три новых астероида были обнаружены вблизи Земли и вызвали обеспокоенность в NASA. Уфологи считают, что это метеорный пояс планеты Нибиру, несущей конец света, сообщает Пятый канал.

Первому из них дали название TU4. Объект (21 на 48 метров) пролетал мимо Земли на траектории, в 14 раз превышающей лунное расстояние. По классификации NASA, это «близкий подход». Астероид двигается на скорости почти 11 километров в секунду и при столкновении с нашей планетой может стереть «в порошок» целые города.

Второй астероид носит условное имя SL3. Его размеры - 25 на 57 метров, а скорость 13,5 километров в секунду. Третий астероид TS1 меньше и медленнее двух других, однако не менее опасен для землян.

Уфологи уверены, эти космические объекты - часть «сопровождения» Нибиру, у которой очень сильная гравитация. Именно метеорный пояс планеты X представляет главную угрозу для Земли.