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Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире Общественного телевидения республики объявил о своей отставке с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов, сообщает «Интерфакс».

«Цель отставки - завершение революции посредством проведения внеочередных выборов и возвращения власти народу», - сказал Пашинян. «После моей отставки президент примет отставку правительства. Все министры продолжат выполнять свои обязанности. Я также продолжу выполнять конституционные полномочия премьер-министра. Если на выборах в декабре вы выберете нашу политическую силу, я переизберусь в должности премьера», - заявил Пашинян в обращении к народу.

В интервью телеканалу France 24 Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы должны состояться 9-10 декабря «плюс-минус несколько дней». «Для этого я должен уйти в отставку до 16 октября», - отметил он.

Согласно Конституции Армении, после отставки премьер-министра и правительства фракции парламента Армении должны в семидневный срок выдвинуть нового кандидата на пост премьера. Если парламент не избирает премьера, то опять в семидневный срок проводятся новые выборы. В случае неизбрания премьера во второй раз парламент распускается силой закона.

В соответствии с Конституцией, внеочередные выборы парламента проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее 45 дней после роспуска законодательного органа.

Ранее Пашинян заявлял, что подаст в отставку после того, как вступят в силу указы об увольнении министров и губернаторов, представляющих партии «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн». Эти партии выступили против предложения Пашиняна о проведении парламентских выборов в декабре.